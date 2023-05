Lesung mit der Spiegel-Bestsellerautorin Petra Durst-Benning

Die Spiegel Bestseller- Autorin Petra Durst-Benning kommt am 28.06.2023 mit ihrer neuen Romanreihe „Die Köchin“ in die Stadtbibliothek Sinsheim.

»Bon appétit!« Wenn Fabienne die Gäste des Schleusenwärterhauses bewirtet, ist sie glücklich. Schließlich gibt es bei ihnen das beste Essen am ganzen Canal du Midi: Fabiennes Maman kocht zwar mit den einfachsten Zutaten, aber eben auch mit Liebe und Leidenschaft. Was könnte es Schöneres geben, als von ihr zu lernen? Nur der Gedanke an ihren Geliebten Eric lässt Fabienne gelegentlich von der großen weiten Welt träumen.

Eintritt: 14,00 €

Vorverkauf: Buchhandlung Doll, Bücherland, Stadtbibliothek Sinsheim

Veranstalter: Stadtbibliothek Sinsheim und Buchhandlung Doll