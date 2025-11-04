Lesung mit Dr. Wolfram Rietschel

Ex-Wilhelma-Zootierarzt

Kunstvereins-Keller Fellbach Cannstatter Straße 9, 70734 Fellbach

50 Jahre Zoo- und Wildtierarzt und immer noch fast alle Finger.

Dr. Wolfram Rietschel hat mehr als 50 Jahre als Tierarzt gearbeitet, u. a. in Afghanistan, Thailand, Bayern, Südamerika und 27 Jahre als Zootierarzt in der Wilhelma in Stuttgart. Er betreut auch heute noch kleinere Tierparks. Der Beruf des Zoo- und Wildtierarztes ist wohl das interessanteste Teilgebiet der Veterinärmedizin, das Patientenspektrum reicht vom Laubfrosch bis zum Elefanten und erfordert Erfahrung im Umgang mit Blasrohr und Narkosegewehr.

Info

Kunstvereins-Keller Fellbach Cannstatter Straße 9, 70734 Fellbach
Vorträge & Lesungen
Google Kalender - Lesung mit Dr. Wolfram Rietschel - 2025-11-04 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Lesung mit Dr. Wolfram Rietschel - 2025-11-04 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Lesung mit Dr. Wolfram Rietschel - 2025-11-04 19:30:00 Outlook iCalendar - Lesung mit Dr. Wolfram Rietschel - 2025-11-04 19:30:00 ical

Tags