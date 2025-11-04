Lesung mit Dr. Wolfram Rietschel

50 Jahre Zoo- und Wildtierarzt und immer noch fast alle Finger.
Dr. Wolfram Rietschel hat mehr als 50 Jahre als Tierarzt gearbeitet, u. a. in Afghanistan, Thailand, Bayern, Südamerika und 27 Jahre als Zootierarzt in der Wilhelma in Stuttgart. Er betreut auch heute noch kleinere Tierparks. Der Beruf des Zoo- und Wildtierarztes ist wohl das interessanteste Teilgebiet der Veterinärmedizin, das Patientenspektrum reicht vom Laubfrosch bis zum Elefanten und erfordert Erfahrung im Umgang mit Blasrohr und Narkosegewehr.