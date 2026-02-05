Lesung mit Frank Winter

Sprachwissenschaftlich betrachtet, gibt es Badisch gar nicht. Im Norden des Landes wird Fränkisch gesprochen und im Süden Alemannisch, beides in verschiedenen Ausprägungen.

Bei Rastatt verläuft die Grenze. Wer freilich etwa einem Karlsruher zu erklären versucht, dass er Südfränkisch redet, erntet große Empörung: „Ich bin doch kein Franke!“ Menschen vom Kaiserstuhl reden dagegen Alemannisch. Beide Stämme wohnen in Baden. Deshalb wählt Frank Winter in seinem Duden Badisch als Überbegriff.

Aufgebaut ist das Buch von A bis Z. Dabei widmet sich der Autor in einzelnen Aufsätzen berühmten Badenern wie Friedrich Hecker und Johann Peter Hebel, dem Essen und Trinken, Badisch in der Fremde und auch Gelbfüßlern und Badensern. All das mit sprachlichem Bezug, und immer wieder werden die Klänge des „Nordens“ und des „Südens“ miteinander verglichen, die mitunter sehr ähnlich sind, zuweilen aber auch völlig anders ausfallen.