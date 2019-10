Lesung mit Franz Hohler

„Einfälle und Phantasie brauchen eine Form. Und die hat der blonde Junge mit dem asketischen Romantikergesicht noch nicht gefunden.“, schrieb die Rheinische Post im Januar 1965 über Franz Hohler und sein Soloprogramm "Pizzicato". Es wäre der Literatur viel verloren gegangen, hätte sich der Schweizer Kabarettist und Schriftsteller diese Kritik damals allzu sehr zu Herzen genommen. Zum Glück aber tat er das nicht, sondern brach sein Studium der Romanistik ab, um fortan als literarischer Kabarettist zu wirken. Er wurde einer der bedeutendsten Vertreter seiner Gattung, nicht nur in der Schweiz. Die Spezialität des polyglotten Freigeists sind skurrile, komische, tragikomische und groteske Geschichten zwischen Alltag und Fantastik. Zu seinem bevorzugten Begleitinstrument machte er das Cello.

Viele freundliche und weniger freundliche Kritiken, Preise und Programme später feierte Hohler 2003 mit 60 Jahren seinen Abschied von der Bühne. Dem Schreiben blieb er jedoch treu und veröffentlichte weiterhin Romane, Erzählungen und Gedichte. Der Schweizer heimste zahlreiche Auszeichnungen vom Deutschen Kleinkunstpreis über den Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis bis zum Johann-Peter-Hebel-Preis ein. Außerdem verlieh ihm die Universität Fribourg 2009 die Ehrendoktorwürde und er bekam 2011 einen „Stern der Satire“ auf dem Walk of Fame des Kabaretts in Mainz. Kurz: Hohler hat in seinem Leben sehr erfolgreich vielfältigste Formen für seine Einfälle und die Phantasie gefunden – davon können sich nun auch die Albstädter überzeugen.