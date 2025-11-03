Lesung mit Gabriele Loges

"Von Marie-Antoinette bis zur Köchin von Pétain: deutsch-französische Beziehungen in und um Sigmaringen in Geschichte" - Gabriele Loges liest in der Stadtbibliothek

Gabriele Loges ist seit 2008 freie Autorin, Journalistin und Dozentin für Kreatives Schreiben. Sie ist Mitglied im VS und im PEN Deutschland. Nach der Ausbildung zur Bibliothekarin an der Universitätsbibliothek in Tübingen und dem Studium der Germanistik und Philosophie in Tübingen leitete sie 20 Jahre die Stadtbücherei in Gammertingen. Beim Projekt „Erinnerungsort Sigmaringen“ des Hohenzollerischen Geschichtsvereins, bei dem es um die Beziehungen im Laufe der Zeit zwischen Sigmaringen und Frankreich geht, ist sie Mitautorin. Schon früh faszinierte sie das „Aufeinandertreffen“ der Menschen diesseits und jenseits des Rheins. Ihre unterhaltsamen Geschichten sind literarischen Dokumente, die historische Ereignisse und individuelle Erlebnisse spiegeln. Infolge von Kriegsereignissen und der Verlegung der Vichy-Regierung nach Sigmaringen im Jahr 1944 lassen sich hier vor Ort außergewöhnliche Geschichten finden, die so eine Form finden und erhalten bleiben.

Gabriele Loges veröffentlichte im Geest-Verlag sechs Monographien. In den beiden letzten wurden unter anderen diese literarischen Dokumente veröffentlicht: „Die Glastür und andere Begegnungen“ und „Mädchen, Mutter, Mensch – Geschichten aus dem Leben von Frauen“. Ihr Roman „Paris, Sigmaringen oder Die Freiheit der Amalie Zephyrine von Hohenzollern“ erschien in erster Auflage 2013 im Verlag Klöpfer & Meyer, Tübingen, später in der Paperback-Ausgabe im Gmeiner-Verlag, Meßkirch. Dazu kommen weitere Veröffentlichungen in zahlreichen Anthologien.