Lesung mit Hans Frieder Dietz und Dorothee Dietz

Der Autor Hans Frieder Dietz und dessen Nichte Dorothee Dietz lesen in wechselnden Rollen aus dem Interview mit Dore Dietz.

Im Anschluss bietet sich die Möglichkeit zum Gespräch. Dore Dietz (1909 –1998) war eine der Millionen deutscher Frauen, die sich von den Zukunftsversprechen der Nazis (1933 – 1945) beeindrucken ließen und in der Nazi-Partei bzw. ihren Unterorganisationen aktiv mitarbeiteten. Nach dem 2. Weltkrieg standen viele, wie Dore Dietz, unter Schock, weil sie endgültig erkennen mussten, dass sie Teil eines zutiefst verbrecherischen Systems gewesen waren. Während die meisten schwiegen, gab Dore Dietz 1986 /1987 ihrem jüngsten Sohn Hans Frieder ein Interview. Sie setzt sich darin auch mit ihrer Verantwortung in der NS-Zeit auseinander. Neben Auszügen aus dem Interview dokumentiert ihr Sohn ihren Lebensweg – und damit ein deutsches Frauen leben in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Später engagierte sie sich in der Friedensbewegung und beteiligte sich noch in hohem Alter an den Senioren-Blockaden gegen die stationierten Pershing-Atomraketen.