Lesung mit Henrick Clausing & Hund Filou

Mit wedelndem Schwanz und allzeit bereit unterstützen Hunde uns Menschen bei alltäglichen Aufgaben und Problemen oder befreien uns sogar mit Spezialausrüstung aus Notlagen.

Stürz dich mit Wasserrettungshund Lonzo tapfer in die Fluten, erschnüffel mit Artenschutzhund Fietje Spuren von seltenen Fledermäusen und begleite Schulhund Melody bei seiner Arbeit im Klassenzimmer.

Was er da wohl macht?

Die felligen Helfer sind immer zur Stelle!

Viele lustige und quirlige Illustrationen zeigen uns, wo Tiere im Einsatz sind, wie sie ausgebildet werden und was sie am liebsten in ihrer Freizeit machen.

Für alle ab 4 Jahren.