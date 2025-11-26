Lesung mit Huschke Mau

Erleben Sie einen bewegenden Abend mit Huschke Mau – Speakerin, Aktivistin, Geisteswissenschaftlerin, ehemalige Betroffene von Prostitution und gefragte Expertin im Bereich Gewaltforschung.

Sie liest aus ihrem beeindruckenden Buch „Entmenschlicht – Warum wir Prostitution abschaffen müssen“ und nimmt uns mit auf eine schonungslose Reise hinter die Kulissen eines oft tabuisierten Systems.

Warum ist Prostitution kein Beruf wie jeder andere? Welche Machtstrukturen und gesellschaftlichen Mechanismen stehen dahinter? Und was können wir als Gesellschaft tun, um Menschenwürde und Selbstbestimmung zu stärken?

Huschke Mau spricht offen über strukturelle Gewalt, Machtverhältnisse und das gesellschaftliche Wegsehen. Mit analytischer Schärfe und persönlicher Erfahrung eröffnet sie neue Denkräume – und fordert uns heraus, gewohnte Sichtweisen zu hinterfragen.