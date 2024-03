Lesung mit Ingrid Richter-Wendel

Der Mensch steht im Mittelpunkt der Malerei von Petra Scheuermann. Alltägliche, oft auch skurrile Situationen werden in der aufwendigen Ei-Tempera Technik auf die Leinwand gebannt.

Ei-Tempera ist eine Lasurtechnik, bei der die Farbe beim Malprozess selbst hergestellt wird. Mit Hühnerei, Leinölfirnis, Wasser und Pigmenten wird eine Emulsion gerührt und anschließend schichtweise lasierend aufgetragen. Der Wunsch, den Tücken des Lebens etwas entgegen zu setzen, drückt sich in Motiv – und Farbwahl aus.

In der Ausstellung zeigt sie vorwiegend neue Arbeiten, aber auch einige Werke aus den Anfangszeiten ihrer Malerei.

Dietlind Koch blickt auf eine lange Zeit künstlerischer Arbeit mit ihrem Medium Ton zurück. Dabei setzt sie sich immer wieder mit den Ursprüngen, der Faszination des Tonformens auseinander. Was fesselt den Menschen so an die Berührung seiner Hände mit der Tonerde? Weil er hier ein Material hat, das er so verändern kann, wie er es in dem Augenblick seines Tuns möchte? Durch den Brennvorgang kann er sein Werk so dauerhaft haltbar machen, dass man noch jederzeit spüren kann, was den Menschen bei der Schaffung seines Werkes bewegt hat. Der Ton vergisst nichts. Die gebrannte Keramik hat den Augenblick ihres Entstehens für immer festgehalten.

An der Finissage am Samstag, 4. Mai ab ca. 17 Uhr wird Ingrid Richter-Wendel Texte von unserem 2021 verstorbenen Mitglied Joachim R. Bertsch lesen.