Lesung mit Irene Langemann

Mit ihrem Roman ‚Das Gedächtnis der Töchter‘ erzählt Irene Langemann die bewegende Geschichte einer russlanddeutschen Familie – inspiriert von ihrer eigenen Familiengeschichte.

Über sechs Frauengenerationen entfaltet sich ein Panorama der Geschichte der Russlanddeutschen: von der Auswanderung mennonitischer Siedler ins Russische Reich, über Enteignung und Verfolgung in der Stalinzeit, bis hin zu Deportation und Zwangsarbeit in der Trudarmee (die Arbeitsarmee war eine militarisierte Form der Zwangsarbeit in Sowjetrussland Anfang der 1920er Jahre sowie von 1942 bis 1946 in der Sowjetunion. Betroffen waren vor allem Russlanddeutsche) und dem Leben im sowjetischen Exil.