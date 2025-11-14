Lesung mit Iris Lemanczyk aus "Mariams Farben".

Es ist die bewegende Geschichte der armenischen Künstlerin Mariam Aslamazyan (1907-2006). Mariam erkämpfte sich - trotz Verfolgung, Ausgrenzung und 13 Exmatrikulationen - ihren Weg zur Kunst. Am Ende wird sie zur sowjetischen Vorzeigekünstlerin - zwischen Anpassung und Aufbegehren. Eine faszinierende Romanbiografie über Kunst, Mut und Widerstand in Zeiten politischer Repression.