Lesung mit Iris Lemanczyk

Kulturcafé Paletti Mühlbergle 1/1, 73525 Schwäbisch Gmünd

Lesung mit Iris Lemanczyk aus "Mariams Farben".

Es ist die bewegende Geschichte der armenischen Künstlerin Mariam Aslamazyan (1907-2006). Mariam erkämpfte sich - trotz Verfolgung, Ausgrenzung und 13 Exmatrikulationen - ihren Weg zur Kunst. Am Ende wird sie zur sowjetischen Vorzeigekünstlerin - zwischen Anpassung und Aufbegehren. Eine faszinierende Romanbiografie über Kunst, Mut und Widerstand in Zeiten politischer Repression.

Kulturcafé Paletti Mühlbergle 1/1, 73525 Schwäbisch Gmünd
Vorträge & Lesungen
