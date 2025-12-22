Lesung mit Johanna Klug

Johanna Klug liest aus ihrem Buch „Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens – Zehn Einsichten Sterbender, die uns erfüllter leben lassen“.

Die junge Sterbebegleiterin aus Berlin hat bei ihrer Arbeit auf der Palliativstation Geschichten von Sterbenden gesammelt, die zum Nachdenken anregen. Diese Veranstaltung ist Teil der Feierlichkeiten rund um das 30jährige Bestehen des Hospizdienstes Kocher-Jagst. Anmeldung bitte bis 12. Februar unter Tel. 07940 55927 oder an sekretariat@ebh-hohenlohe.de Die Veranstaltung ist kostenfrei, um Spende wird gebeten. Details Ort Sparkasse Künzelsau Konsul-Uebele-Str. 11 74653 Künzelsau Veranstalter Ök. Hospizdienst Kocher/Jagst in Kooperation mit Ev. Bildungswerk Hohenlohe, Ök. Hospizdienst Öhringen, Stat. Hospiz St. Elisabeth