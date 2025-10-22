Lesung mit Johanna von Wild: "Der Zauber der Edelsteine“

Johanna von Wild alias Biggi Rist stellt ihren neuen historischen Roman „Der Zauber der Edelsteine” vor.

In ihrem 7. historischen Roman widmet sich Johanna von Wild einem längst vergessenen Handwerk im Schwarzwald - der Edelsteinschleiferei:

Breisgau, 1543. Emilia, die Tochter eines Edelsteinschleifers, ist verliebt in den Lehrjungen Elias. Ihr von Geldnöten geplagter Vater jedoch verspricht seine Tochter Paul Gabler. Als Elias davon erfährt, verlässt er Waldkirch und begibt sich, wie auch Paul, auf die Walz. Während seine Wege ihn bis ins ferne Antwerpen führen, wo er bei einem jüdischen Diamantschleifer lernt, dreht sich in der Heimat alles um den Zusammenschluss der Steinschleiferbruderschaft mit den Freiburger Meistern. Nach einigen Schicksalsschlägen ehelicht Emilia schließlich Pauls Bruder. Doch dann kehren Elias und Paul zurück …