Lesung mit Jonna Struwe

Busfahren ist schön, findet Raphaël. Busfahren bedeutet, mit Mama an den Hafen zu fahren.

Oder an den Strand. Raphaël mag die vertrauten Geräusche im Bus, die Aussicht von den hohen Sitzen, die Stimme der Ansage, die seine Haltestelle verkündet: „Jeannine Vromant“. Doch wer ist eigentlich diese Jeannine? Raphaël fragt sich durch die Nachbarschaft und entdeckt eine besondere Geschichte.

Jonna Struwe startet die Lesung mit einem gemeinsamen Lied, um die Kinder auf das Thema einzustimmen und eine Bewegungsmöglichkeit zu schaffen. Während der Lesungen bindet sie die Kinder immer wieder durch offene Fragen aktiv ein. Außerdem zeigt sie die Illustrationen mittels Beamer und Leinwand, sodass man nicht nur über Gehörtes, sondern auch über (versteckte) Details in den Bildern sprechen kann. Zum Abschluss werden dann noch Fotos vom Schauplatz der Geschichte in Dieppe gezeigt und wie sie in den Illustrationen im Buch umgesetzt wurden.