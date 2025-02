Lesung mit Kai Bliesener: Hotel Silber - neue Zeit, alte Schuld

Ein vielschichtiger Kriminalroman über ein bisher nicht erzähltes Kapitel Nachkriegsgeschichte.

Stuttgart, Juli 1945: Der Polizeibeamte Paul Kramer muss mithelfen, im berüchtigten Hotel Silber die neue Kriminalpolizei aufzubauen – genau an jenem Ort, an dem unter anderem jüdische Menschen grausam gequält wurden, und an dem er selbst wenige Tage vor Kriegsende noch von der Gestapo gefoltert wurde. Doch der Hass und die Ideologie sind mit der Kapitulation nicht verschwunden. Als die ersten Verbrechen aufgeklärt werden müssen, zeigt sich schnell, wer auf welcher Seite steht – und Pauls Ermittlungen werden für ihn selbst zur Gefahr.

Kai Bliesener ist Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Theaterhaus Stuttgart sowie als freiberuflicher Autor und Texter.

Anmeldung: Keine Anmeldung erforderlich

Start der Lesung um 19 Uhr auf dem Synagogenplatz Ludwigsburg (Alleenstr. 12).

Ab etwa 19.45 Fortsetzung der Krimi-Lesung, Stadtbibliothek im KUZ, Veranstaltungsraum

In Kooperation mit dem Arbeitskreis Dialog Synagogenplatz

Aktionswoche gegen Rassismus 2025