Lesung mit Kai Meyer - Das Antiquariat am alten Friedhof

Die Bücherstadt Leipzig, 1930: Inmitten unruhiger Zeiten versammeln sich vier junge Männer in einem Antiquariat im Graphischen Viertel.

Getrieben von ihrer Leidenschaft für Literatur und der Lust am Abenteuer werden sie zu Bücherdieben, spezialisiert auf kostbare, okkulte Bände. Nach vielen Ereignissen werden sie immer tiefer in die Pläne erbarmungsloser Mächte hineingezogen.

In dem 4. Band seiner historischen Roman-Reihe „Die Geheimnisse des Graphischen Viertels“ erzählt der SPIEGEL-Bestsellerautor Kai Meyer einmal mehr von Freundschaft, dunklen Verbrechen in den nebelverhangenen Gassen des Graphischen Viertels, von Liebe und Verrat im Bann der Bücher.

Kai Meyer ist Autor von rund siebzig Romanen. Sie wurden als Film, Hörspiel und Graphic Novel adaptiert und mit Preisen im In- und Ausland ausgezeichnet.

