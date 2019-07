Lesung mit Kai Wieland

Der in Backnang geborene Schriftsteller Kai Wieland, Jahrgang 1989, liest am Montag, 22. Juli, um 19 Uhr im Abraham-Gumbel-Saal des Heilbronner Bankhauses aus seinem hochgelobten Romandebüt „Amerika“.

Veranstalter ist das Abendgymnasium des Kolping Bildungszentrums in Kooperation mit dem im Aufbau befindlichen Heilbronner Literaturhaus.

Ein junger Chronist stößt im schwäbischen Rillingsbach zum Stammtisch im Gasthaus Schippen. Beim Erzählen brechen Erinnerungen auf, Vergangenes kommt an die Oberfläche und es eröffnet sich das Panorama einer dörflichen Welt, deren Spuren auch nach Heilbronn führen. Von der Kritik hochgelobt, liegt „Amerika“ in kurzer Zeit bereits in dritter Auflage vor.