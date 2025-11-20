Lesung mit Laura Cwiertnia

Auf der Straße heißen wir anders

Münsterplatz Schwäbisch Gmünd 73525 Schwäbisch Gmünd

In Karlas Familie wissen alle, wie es sich anfühlt, nicht dazuzugehören.

Karla erlebt es als Kind in Bremen-Nord. Ihr Vater Avi in einer Klosterschule in Jerusalem. Die Großmutter Maryam als Gastarbeiterin in Deutschland. Die Urgroßmutter Armine auf den Straßen von Istanbul. Einfühlsam und mit feinem Humor fächert Laura Cwiertnia die verzweigten Pfade einer armenischen Familie auf, deren Erfahrungen so tiefgreifend sind, dass sie noch Generationen später nachhallen.

Laura Cwiertnia, Redakteurin bei der ZEIT, wurde 1987 in Bremen-Nord geboren und wuchs in einer deutsch-armenischen Familie auf. »Auf der Straße heißen wir anders« ist ihr literarisches Debüt.

Info

Vorträge & Lesungen
