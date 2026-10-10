Lesung mit Martta Kaukonen

Die Bestsellerautorin Martta Kaukonen stellt gemeinsam mit ihrer Übersetzerin Gabriele Schrey-Vasara ihre erfolgreiche „Ira-Trilogie“ vor.

Im Mittelpunkt der Thriller steht die junge Ira, die nach und nach dunkle Familiengeheimnisse aufdeckt und dabei immer tiefer in ein Netz aus Lügen, Manipulation und verdrängten Erinnerungen gerät.

Freuen Sie sich auf spannende Textpassagen, Einblicke in den Schreibprozess und einen Abend voller Spannung.