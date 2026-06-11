Lesung mit Michael Lang: Das Ingenium

Am Freitag, den 6. November 2026 kommt der Böhmenkircher Michael Lang zu Besuch in die Bibliothek „Im Kronenhof“. Im Gepäck hat er seinen ersten Thriller „Das Ingenium“:

Als Dorian Allgrimm erfährt, dass ein enger Freund am Comer See unter rätselhaften Umständen ums Leben gekommen ist, beginnt eine Reise, die seine Vorstellung von Realität erschüttert.

Was zunächst wie der Versuch aussieht, die Wahrheit über den Tod seines Freundes herauszufinden, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Spiel mit der Zeit – und mit Gegnern, die vor nichts zurückschrecken. Plötzlich tauchen Ereignisse auf, die sich gleichzeitig an verschiedenen Orten abspielen – oder längst vergangen sind.

Gemeinsam mit seiner Freundin Allegra folgt Dorian den Spuren nach Italien. Zwischen den idyllischen Kulissen des Lario, den Ermittlungen der Carabinieri und der Staatspolizei und einer wachsenden Bedrohung aus dem Verborgenen wird ihm klar: Seine neu entdeckte Fähigkeit könnte der Schlüssel zur Wahrheit sein – oder sein größtes Risiko.