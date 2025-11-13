Lesung mit Musik: "Lizenz zum Händchen halten"

Ein ganz besonderes Buch mit Hospizgeschichten aus dem Leben, für das Leben.

Petra Frey, Künstlername Petra Auer, Schauspielerin, Sprecherin, Moderatorin, Hospizhelferin, Koordinatorin, Krisenbegleiterin.

"Ich bin seit vielen Jahren Hospizhelferin und begleite Menschen auf ihrem letzten Weg. Die Geschichten und Weisheiten, die ich in der Sterbebegleitung erlebe, sind nicht nur einmalig und außergewöhnlich, sondern es wert, aufgeschrieben zu werden. Und genau das mache ich. Mit viel Herzblut, einem Augenzwinkern und einer guten Portion Humor. Es bedeutet mir viel, die Angst vor Begleitungen Schwerstkranker zu mindern und die Hospizarbeit mit allem, was dazugehört, nach außen zu tragen.

Und darum habe ich mein zweites Buch LIZENZ ZUM HÄNDCHENHALTEN geschrieben. Mit neuen Anekdoten, vielen interessanten Hinweisen und Lehrreiches über den Umgang mit Schwerstkranken und Trauernden.

„Lizenz zum Händchenhalten" gibt wertvolle Ratschläge bei der Begleitung Schwerstkranker. Sie erleben private Momentaufnahmen und berührende Geschichten mit viel Herz, Esprit und einer ordentlichen Portion Lebensfreude."

Der Einlass beginnt ab 17:30 Uhr