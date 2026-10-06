Lesung mit Nora Gomringer: Tübinger Poetik-Dozentur

Die Tübinger Poetik-Dozentur wird seit 1996 am Deutschen Seminar der Universität Tübingen ausgerichtet: als Forum, das eine (inter-)kulturelle Begegnung von Studierenden, Dozierenden und einer interessierten Öffentlichkeit ermöglichen soll.

Einmal im Jahr – in der Regel im November – werden dazu zwei Autoren oder Autorinnen eingeladen, die Vorlesungen sowie Workshops und Seminare für die Studierenden der Universität anbieten und auch in der Kunsthalle Würth mit einer Lesung zu Gast sind. Das bietet die Möglichkeit, mit den Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen und den in Deutschland oft vermissten intellektuellen Diskurs zu verstärken, der Literatur, Wissenschaft und Öffentlichkeit verknüpft.

Die Tübinger Poetik-Dozentur ist ein Projekt der Stiftung Würth und wird von der Adolf Würth GmbH & Co. KG gefördert.

In den letzten Jahren waren unter anderem Jenny Erpenbeck, Daniel Kehlmann, Christian Baron, Eva Menasse und Karl Ove Knausgård zu Gast.

Büchertisch: Swiridoff Verlag, Künzelsau

Begrenzte Platzzahl