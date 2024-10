Lesung mit Peter Blickle: "Die Erbschaft"

Was tut ein armer Schlucker, der eine Million erbt? Daniel Dorner aus Berlin, 35, Hausbesetzer, muss entscheiden, was er mit dem vielen Geld macht, das ihm sein amerikanischer Onkel unverhofft vermacht hat.

Dafür reist er in die USA, „schaut sich um“ – und kämpft Tag für Tag mit sich selbst: hin- und hergerissen zwischen seinem sozialen Gerechtigkeitsideal und seiner womöglich rosigen Zukunft.

Peter Blickle erzählt mit viel Esprit und Sprachwitz von unser aller Widersprüchlichkeit und konfrontiert uns mit der unleugbaren Tatsache, dass wir in moralisch prekären Situationen doch (fast) alle dazu neigen, uns zu unsren eig­nen Gunsten zu entscheiden.

„Die Erbschaft“ ist ein packender Roman, eine ethische Herausforderung in Sachen Soll, Haben oder Sein. Für potentielle Erben wie für potentielle Nichterben gleichermaßen eine Probe auf Theodor Fontanes sarkastisch auf den Kopf gestellte Sentenz: „Moral ist gut, aber Erbschaft ist besser“ …

Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit Katholische Erwachsenenbildung Heilbronn (keb) in der Reihe „Über Gott und die Welt sprechen“.

Peter Blickle, 1961 in Ravensburg geboren, aufgewachsen im oberschwäbischen Wilhelmsdorf, ist Professor für deutschsprachige Literatur und Gender and Women’s Studies an der Western Michigan University in Kalamazoo/USA. Ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen und als Mitglied im PEN International veröffentlichte Peter Blickle 2014 bei Klöpfer & Meyer den Roman „Die Grammatik der Männer“ und 2021 den Roman „Andershimmel“ in der Kröner, Edition Klöpfer.