Lesung mit Peter Kottlorz

Die Begegnung mit dem Sterben und dem Tod fordert uns heraus, bringt uns an Grenzen. Kein Wunder, dass wir den Tod verdrängen, ihn in unserer Lebendigkeit nicht haben wollen. Wie also umgehen damit, wenn plötzlich der Verlust eines geliebten Menschen zu betrauern ist?

Peter Kottlorz’ Texte machen Mut, den Tod nicht mehr aus dem Leben auszuschließen. Sie schenken Worte, wenn alles sinnlos scheint, und geben Halt, wenn vieles fraglich wird. Und sie sind durchdrungen von der Hoffnung darauf, dass die Begegnung mit dem Tod und die Trauer um einen geliebten Menschen überlebt werden können. Eine authentische Ermutigung, sich auf die Trauer einzulassen, und eine Einladung, intensiver zu leben.

Zur Einführung und vor der Lesung wird es ein Gespräch zwischen Dr. Petra Preunkert-Skálová, der Leiterin der „Katholischen Erwachsenenbildung des Landkreises Tübingen e.V.“ und Peter Kottlorz geben.

Dr. Peter Kottlorz ist Senderbeauftragter der Katholischen Kirche am Südwestrundfunk. Seit annähernd 30 Jahren macht er Radio- und Fernsehsendungen im SWR, Deutschlandradio und der ARD. Ausbildung zum Psychologischen Berater für Jugend-, Familien- und Paarberatung (IFB - Integrierte Familienorientierte Beratung) im Evangelischen Zentralinstitut Berlin. Er lebt in Rottenburg am Neckar.