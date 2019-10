Lesung mit Präsentation historischer Stadtansichten

So war’s einmal in Leonberg. Ansichten, Menschen, Ereignisse erinnert und aufgeschrieben von LeonbergerInnen.

In den Weihnachtsferien lag gewöhnlich Schnee in Leonberg und so gehörte auch das Schlittenfahren zu den Ferienbeschäftigungen. Damals freilich konnte man vom Engelberg die Stuttgarter Straße runter fahren und dabei die Sonnenkreuzung in voller Fahrt überqueren. Keine Häuser standen im Wege, und Verkehr gab es so gut wie keinen. Bärbel Häckers Rodelstrecke der 50er Jahre ist heute eine der am dichtesten befahrenen Kreuzungen der Stadt. Das Stadtbild hat sich in den letzten 100 Jahren stark verändert, politische Ereignisse und gesellschaftliche Neuerungen wirkten sich auf das Alltagsleben der Einwohnerschaft aus.

Martina von der Brelje-Schulten lässt mit gelesenen Erinnerungen und Bildern der Vergangenheit Stadtgeschichte aufleben.