Lesung mit Renée Morloc

Die in Mutlangen aufgewachsene Sängerin Renée Morloc hat beim Gmünder Einhorn-Verlag einen autofiktionalen Roman veröffentlicht.

Die herausragende musikalische Begabung des Adoptivkindes Renée wird zu einem geistigen Schutzraum und führt zu einer erfolgreichen Opernkarriere.

Ein steiniger, oft auch humorvoller Lebensweg führt die energiegeladene und selbstbewusste Protagonistin durch Dorfkindheit und deutsche Geschichte, durch Erfahrung von Ausgrenzung, Verschickungsheime und Männerdomänen. Dabei begleitet sie die Suche nach der leiblichen Mutter.