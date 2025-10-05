Lesung mit Samer Tannous und Gerd Hachmöller

Samer Tannous und Gerd Hachmöller lesen aus ihren beliebten Kolumnen und Büchern über deutsche Schrullen und arabische Eigenarten: Witzig, charmant und sehr wahr.

Samer Tannous kam 2015 mit seiner Familie aus Damaskus und lebt seitdem im beschaulichen Städtchen Rotenburg an der Wümme. Anknüpfend an alltägliche Beobachtungen und Begegnungen haben Hachmöller und Tannous seit 2018 Gedanken über die neue Heimat in Deutschland aufgeschrieben. Die Kolumne, die aus diesen Texten hervorging, hat deutschlandweit viele Fans – auch weil es Tannous und Hachmöller immer wieder gelingt, die mitunter seltsamen Eigenheiten der Deutschen ebenso treffend wie warmherzig einzufangen.