Lesung mit Stephan Krawczyk: "Gelöste Stimmen"

Die DDR – ein Unrechtsstaat, der knallhart und willkürlich durchgriff.

Krawczyks neuestes Werk Gelöste Stimmen (2023) berichtet vom Widerstehen: Mit den authentischen Erfahrungen von Betroffenen staatlicher Willkür in der DDR wird der Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie nachhaltig verdeutlicht. Der Detailreichtum der Berichte, die Eindringlichkeit, mit der sie ihre Darstellung finden, sind erschütternd und aufklärend zugleich. Die Texte handeln vom Eingesperrtsein, von Angst und Einsamkeit, Ungewissheit und Hoffnung und vom Mut zum Widerstand, sich nicht brechen zu lassen, die eigene Würde auch unter widrigen Umständen zu wahren.

Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit dem Lehrerseminar.

Stephan Krawczyk (1955), Studium der Konzertgitarre, 1981 Hauptpreis Nationaler Chansonwettbewerb der DDR, 1985 Berufsverbot, Konzerte in Kirchen, Symbolfigur der Bürgerbewegung. 1988 Verhaftung, Abschiebung in den Westen. Konzerttourneen im westeuropäischen Raum, Nordamerika, Asien. Erzählung „Mein Vater“ (1992 Bettina-von-Arnim-Literaturpreis). Roman „Das irdische Kind“ (1996). Seitdem diverse Veröffentlichungen auf musikalischem und literarischem Gebiet, Reisen, Tourneen, Preise. Krawczyk lebt als Liedermacher, Dichter und Schriftsteller in Berlin.