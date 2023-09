Lesung mit Tatjana Kruse: Strippen statt sticken!

Tatjana Kruse ist literarische Auftragskillerin. Mit ihrer Serie um den stickenden Ex-Kommissar Siggi Seifferheld aus Schwäbisch Hall kitzelt sie die Zwerchfelle der Leser:innen.

Die „Krimis mit dem Gartenzwerg“ drehen sich um einen Ex-Kommissar mit einem besonderen Hobby – und einem auch nicht mehr ganz jungen Hovawart namens Onis.

Tatjana Kruse, geboren 1960 in Schwäbisch Hall, schreibt seit 1996 Krimi-Kurzgeschichten und seit 2000 Kriminalromane. Sie gehört zu den beliebtesten Krimiautorinnen im deutschsprachigen Raum, besonders mit ihren Krimis rund um den stickenden schwäbischen Ex-Kommissar Seifferheld und die schillernde Operndiva Pauline Miller. Zahlreiche Veröffentlichungen, die auch in Fremdsprachen übersetzt wurden. Mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Marlowe-Preis (1996) und dem Nordfälle-Preis (2005), Nominierungen für den Agatha-Christie-Preis und den deutschen Frauenkrimipreis. Bei HAYMONtb erschien 2014 “Grabt Opa aus! Ein rabenschwarzer Alpenkrimi”, 2015 “Bei Zugabe Mord. Eine Diva ermittelt im Salzburger Festspielhaus”, “Glitzer, Glamour, Wasserleiche. Ein rabenschwarzer Pauline-Miller-Krimi” (2016) und “Schampus, Küsschen, Räuberjagd. Ein rabenschwarzer Pauline-Miller-Krimi” (2017). 2019 versüßte Tatjana Kruse uns die vermeintlich besinnliche Zeit: “Tannenduft mit Todesfolge” ist ein Band mit kriminell-komischen Weihnachtsgeschichten. 2021 erschien der 8. Band der Seifferheld-Reihe “Der Club der toten Sticker”. In “Es gibt ein Sterben nach dem Tod” (2022) stellt sie eine krimödische Verbindung zwischen Büro und Jenseits her. 2023 ermittelt wieder Siggi Seifferheld, diesmal in seinem wohl schlüpfrigsten Fall “Strippen statt sticken!”.