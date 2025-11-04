Lesung mit Tatjana Kruse

bis

Altes Rathaus Künzelsau Hauptstraße 41, 74653 Künzelsau

Jedem Krimi - Liebhaber ist die Autorin Tanja Kruse ein Begriff! Ihre Romane füllen ganze Bücherregale.

„Nadel, Faden, Hackebeil“, „Leichen, die auf Kühe starren“, „Bei Zugabe Mord“, „Tagebuch einer Wasserleiche aus dem Canale Grande“, „Es gibt ein Sterben nach dem Tod“ – um nur einige zu nenen.

Ein spannender, unterhaltsamer Abend ist garantiert. Die Autorin liest aus ihrem neuen, druckfrischen Roman. (Erscheinungsjahr 2025).

Die Lesung beginnt um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. 

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich: 07940 9811611 oder stadtbuecherei@kuenzelsau.de

