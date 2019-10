Lesung mit Thomas Faltin

Thomas Faltin ist oft schon am frühen Morgen draußen, um zu erleben, wie die Sonne aufgeht. Er wandert zu einer Burgruine hinauf, während der Nebel über die Felder zieht, oder spaziert durch felsengesäumte Täler, wenn Schnee das Land bedeckt. In der Abgeschiedenheit der Felder und Wälder offenbart sich die große, heimliche Schönheit der Alb. Faltin fängt dieses flüchtige Geschenk ein, das sich in einem besonderen Licht, einem stillen Moment, einem weit offenen Ausblick eröffnet. Und er teilt diese kostbaren Eindrücke mit seinen Lesern. Den Bildband „Verborgene Schönheit – die Schwäbische Alb zum Träumen und Schwelgen“ stellt der diesjährige Albschreiber im Gasthof Linde vor. Nach einem Willkommenstrunk und leckerem Fingerfood beginnt gegen 19.30 Uhr die Lesung.

Der 1963 geborene Journalist, Autor und Hobbyfotograf Thomas Faltin ist seit vielen Jahren Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung. Er hat als promovierter Historiker mehrere Sachbücher geschrieben, aber auch Romane und Bildbände veröffentlicht. Der Nürtinger, der unter anderem den renommierten Deutschen Lokaljournalistenpreis erhalten hat, verbringt viel Zeit in der Natur. Er streift aber nicht nur auf der Alb umher, sondern kümmert sich auch um neun Bienenvölker oder joggt am Neckar entlang.