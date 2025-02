Lesung mit Tobias Elsäßer

Arti - Auf Freundschaft programmiert

Jessy ist enttäuscht, als sie zu ihrem elften Geburtstag einen Androiden geschenkt bekommt, einen menschlich aussehenden Roboter. Denn Arti soll sie dazu bringen, mehr Sport zu treiben und nicht so viel Zeit im Internet zu verbringen. Zum Glück gibt es da Frau Westic: Die technikbegeisterte Rentnerin hilft Jessy, Artis Voreinstellungen zu ändern – mit ungeahnten Folgen. Der Androide wird von Tag zu Tag menschlicher. Doch Artis selbstbestimmte Entscheidungen bringen Jessy und ihn bald in große Gefahr … War es ein Fehler, ihm zu vertrauen? Eine warmherzige und spannende Geschichte über eine Freundschaft, die keine Grenzen kennt

Tobias Elsäßer, 1973 in Stuttgart geboren, war zunächst als Sänger tätig und veröffentlichte 2004 seinen Debütroman. Heute schreibt und komponiert er, leitet Schreibwerkstätten und Songwriter-Workshops. Seine Kinder- und Jugendromane wurden vielfach ausgezeichnet. Für seine Jugendromane Play und Mute erhielt er jeweils ein Stipendium des Deutschen Literaturfonds. Tobias Elsäßer lebte 14 Jahre in Bietigheim, jetzt wohnt er in Stuttgart. Seine Lesungen finden im aktiven Austausch mit dem Publikum statt, sind spannend und informativ und laden dazu ein, selbst kreativ zu werden.

Angebot für Schulklassen – Zielgruppe: Klassenstufe 4 + 5