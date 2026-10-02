Autorenlesung mit Francoise Hauser aus „Japan – Einblicke in ein Faszinierendes Land“

Japan ist bunt, alt und modern zugleich – und voller kleiner Mysterien, die sich dem Reisenden erst einmal nicht erschließen:

Wieso fahren so viele Japaner mit identischen, kastenförmigen Autos herum? Wer ist die kleine Gestalt mit Lätzchen um den Hals, die überall am Wegesrand zu finden ist? Wieso steht es in Nord-Japan das (natürlich einzig wahre!) Grab Jesu Christi und wie kommen eigentlich neue Wörter in die japanische Sprache? Wie funktionieren die Kanji (und warum verwendet man überhaupt chinesische Zeichen?)? Was steckt hinter den Melodien, mit denen die U-Bahn-Haltestellen angekündigt werden? Wieso fuchteln Zugführer und Zugbegleiter immer in der Luft herum? In Ihrem Buch „Japan – Einblicke in ein Faszinierendes Land“ hat die Journalistin und Asien-Expertin Francoise Hauser all diese Fragen zusammengetragen – und beantwortet sie in dieser Mischung aus Lesung und Bilder-Show natürlich auch.