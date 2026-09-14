Lesung mit Volker Klüpfel: "Wenn Ende gut, dann alles"

»Wir unterbrechen das Programm für einen Reiseruf: Frau Gabriele Zorn, unterwegs mit einem blauen Audi in Richtung Süden, wird gebeten, sich sofort mit ihrem Ehemann in Verbindung zu setzen!«

Kaum hören Möchtegern-Schriftsteller Tommi und Putzfrau Svetlana den Reiseruf im Radio, rast die Gesuchte auch schon im Auto an ihrem Camper vorbei. Sofort heften sie sich an ihre Fersen und spüren den Wagen auf einem Rastplatz auf. Doch die Frau ist verschwunden. Natürlich wittert Svetlanas Spürnase sofort ein Verbrechen. Ehe Tommi sich’s versieht, stecken sie mitten in ihrem nächsten Kriminalfall. Dabei kommen sie nicht nur schier unglaublichen Verbrechen auf die Spur, sondern begeben sich auch tief in die Abgründe menschlicher Beziehungen. Als Tommi ein bisschen zu tief gräbt, gerät er plötzlich selbst in Lebensgefahr …

Nach seinem SPIEGEL-Bestseller »Wenn Ende gut, dann alles« jetzt der zweite Fall für die unglaubliche Svetlana und Tommi, den Möchtegern-Schriftsteller. Klüpfel, bekannt von den Kluftinger-Krimis, liefert erneut ein Meisterstück spannender und humorvoller Unterhaltung: »Mord ist die beste Beseitigung« spielt in der Meisterklasse der Krimiparodie.