Lesung mit Werner Rügemer

Vielen dürfte BlackRock vom Namen her bekannt sein, doch wie agiert die weltweit größte Investmentgesellschaft zum Wohle ihrer vermögenden Kunden?

Sie legt das Geld als Aktionär in den größten Konzernen und Banken an – auch in Deutschland, z.B. Bayer, Adidas, Vonovia (mit 600.000 Wohnungen) oder die Deutsche Bank, um nur einige zu nennen. BlackRock ist zudem größter Aktionär im größten deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall.

Zu BlackRocks Geschäftsmodell gehört aber auch ein ausgeklügeltes System von Briefkastenfirmen, dank dem die großen Kunden anonym bleiben – und so keine Steuern zahlen müssen. Die Möglichkeit der Steuerbefreiung wird von Black-Rock auf die Spitze getrieben.