Lesung mit Wieland Backes

Wieland Backes liest aus seinem neuen Buch.

Was ist wahr? Was ist erfunden? Was sagt uns mehr über das Leben, seine Leidenschaften, seinen Glanz und seine Abgründe? Ist es das tatsächlich Geschehene? Oder sind es eher Geschichten die uns ohne die geringste Rücksicht auf das, was nachweislich passiert ist, ganz jenseits verbriefter Tatsachen, die Wahrnehmung, die Sinne mobilisieren? Kino im Kopf. Vor gut einem Jahrzehnt hat Wieland Backes, der Nachtcafé-Erfinder, zum letzten Mal, seine unverwechselbare Sendung moderiert. Seinen Rückzug vom Bildschirm haben viele Zuschauer sehr bedauert. Jetzt ist er wieder da, als Autor eines spannenden und erkenntnisreichen Buchs mit erfundenen Geschichten, die das Leben schrieb. Mit Erzählungen über Liebe, Lust und Leid, über Arme und Reiche und über den Traum von einem erfüllten Leben. Erleben Sie Wieland Backes in seiner Lesung und im Gespräch mit Moderator Martin Hoffmann.