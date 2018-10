Lesung mit Wolfgang Burger

Am 17. November 2018 liest der Bestseller-Autor Wolfgang Burger aus seinem mittlerweile 15. Heidelberg-Krimi um Kommissar Gerlach "Wen der Tod betrügt". Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadt- und Kurbücherei Bad Rappenau findet um 19.30 Uhr in der Buchhandlung passepartout in Bad Rappenau statt.