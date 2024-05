Lesung "Nicht ohne meine Kippa!"

In seinem Buch „Nicht ohne meine Kippa!” beschreibt der in Berlin lebende Autor, Judaist, Religionspädagoge und Rabbiner-Anwärter seinen Alltag als Jude in Deutschland.

Von antisemitischen Anfeindungen und Beleidigungen, von der Projektions- und Angriffsfläche, die er als sichtbarer Jude - er verlässt das Haus nicht ohne seine Kippa - unfreiwillig bietet. Seine Erzählungen sind in diesen Zeiten, in denen wir so viele Fragen und kaum Antworten haben, von unschätzbarem Wert.

Referent: Levi Israel Ufferfilge, Autor, Berlin