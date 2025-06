Lesung: Romantasy-Talk mit Becca S. Hale und Aylin Sarembe

It's a match: Romantasy-Talk in der Stadtbibliothek mit Becca S. Hale und Aylin Sarembe - moderiert von Laura Schickle.

Tauche ein in die faszinierende Welt der Romantasy und entdecke dein nächstes Lieblingsbuch bei einem besonderen Event in der Stadtbibliothek! Die Buchhandlung Osiander, die Stadtbibliothek und das Kulturbüro laden dich ein zu einem spannenden Abend voller Leidenschaft, magischer Romantik und interaktiver Highlights.

Spiegel-Bestsellerautorin Becca S. Hale liest aus ihren Romanen „Kingdom of Light – Die Lichtkriegerin“ und „Kingdom of Shadow - Der Schattenerbe“ und entführt dich in eine magische Welt voller Abenteuer und Liebe. Außerdem stellt Aylin Sarembe ihren Debütroman „Heart of the Wicca Witch – Darkest Destiny“ vor – ein düsteres, spicy und romantisches Leseerlebnis, das dich garantiert fesseln wird.

Beide Autorinnen, im schönen Schwaben-Ländle aufgewachsen, freuen sich sehr, ihre Werke in ihrer Heimat zu präsentieren. Erlebe spannende Einblicke hinter die Kulissen der Geschichten und erfahre mehr über die beliebten Tropes wie Enemies-to-Lovers und Forced Proximity, die für prickelnde Momente sorgen.

Der Abend wird moderiert von Laura Schickle, die auf Instagram, TikTok und READO ihre Leidenschaft für Bücher teilt. Freu dich auf interaktive Spiele, spannende Gespräche mit den Autorinnen und eine Atmosphäre voller Magie und Romantik.

Becca S. Hale kommt aus einem beschaulichen Dorf in der Nähe von Schwäbisch Hall. Ihr Herz schlägt für romantische Geschichten und fantastische Welten. Das Schreiben ist für Becca ein Zuhause - ein Ort, an dem sie ihren kreativen Drang ausleben und sich verlieren kann. Wenn sie nicht gerade an einer neuen Geschichte arbeitet, findet man sie vor dem Klavier, mit einem guten Buch oder Pinsel und Papier in der Hand.

Aylin Sarembe wurde 1995 in der Nähe von Stuttgart geboren, wo sie auch heute noch mit ihrem brasilianischen Mann, Kind und Puggle-Rüden lebt. Sie ist hoffnungsvolle Romantikerin mit einer Leidenschaft für den gewissen magischen Funken. Diesen hat sie bereits im Jugendalter in ihre Geschichten fließen lassen. Heute verbringt sie jede freie Minute mit ihrer Familie und damit, Bücher zu lesen und zu schreiben.

Laura Schickle liest in ihrer Freizeit am liebsten Romance und Romantasy mit wenig Spice - je trauriger desto besser. Am liebsten redet sie über Bücher und versucht ihr Umfeld auf Instagram und Tiktok dafür zu begeistern. Realität trifft in ihren Videos auf Humor, Ehrlichkeit und große Liebe für Geschriebenes. Das Leben nicht zu ernst zu nehmen ist ihr Motto und mit über 900 Büchern hat sie sich in ihrer Wohnung fast eine eigenen Bibliothek aufgebaut.