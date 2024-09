"Schattengold" von Christian Handel

Drei Dinge muss Farah ihren Eltern versprechen: Iss nie etwas, das dir Feen anbieten. Verrate ihnen nicht deinen Namen. Und am wichtigsten: Lass dich unter keinen Umstän­den auf einen Handel mit dem Dunklen Volk ein. In diesem Sommer wird Farah jedes einzelne dieser Versprechen brechen. Mit der düster-atmosphärischen Neuerzählung des Märchens ‚Rumpelstilzchen‘ entführt Christian Handel in ein König­reich voller finsterer Feenwesen und Dämonen. Furchteinflö­ßend, schauerlich und wunderschön zugleich! Christian Handel wurde in der Schneewittchen-Stadt Lohr am Main geboren, die im sagenumwobenen Spessart liegt. Inzwischen lebt er zwar in Berlin, in seinen Büchern widmet er sich aber noch immer stark Märchen und Sagen – und queeren Themen.

