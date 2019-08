Lesung: Simeon Boveland

„Ich komme nicht selber auf die Ideen, ich horche nur gut hin,“ sagt Simeon Boveland und schreibt Kurzgeschichten. Über die kleinen versteckten Dinge, Menschen und Gefühle, die im Alltag nicht zu Wort kommen. Er sucht den Abgrund hinter der tagtäglichen Fassade. Ist die Stimme der Stimmenlosen und Beobachter des Gewöhnlichen.

Der gebürtige Hamburger hat Geschichte und Germanistik in Freiburg studiert. Mittlerweile lebt er in Stuttgart. Im Kulturzentrum Dieselstraße feiert er seine Lesepremiere. Freuen Sie sich auf einen Leseabend mit Geschichten reich an gefühlvollen und geistreichen Momentaufnahmen.