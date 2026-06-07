Lesung: Stauffenberg - mein Großvater war kein Attentäter

"Eines weiß ich gewiss: Die Persönlichkeit meines Großvaters lässt sich nicht darauf reduzieren, Attentäter gewesen zu sein"

Ein ganz besonderer Blick auf den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, ein Plädoyer, Stauffenberg und die anderen Männer und Frauen des 20. Juli 1944 für unsere Gegenwart neu zu entdecken.

Lesung mit Sophie von Bechtolsheim, Enkelin von Claus Schenk Graf von Stauffenberg