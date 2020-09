Lesung: Sterben im Sommer

Was geschieht mit uns, wenn ein geliebter Mensch stirbt? Zsuzsa Bánk erzählt vom Sterben ihres Vaters. Den Sommer verbringt er noch einmal am Balaton, der alten Heimat Ungarn. Aber die Rückreise erfolgt im Rettungshubschrauber. Im heißen Sommer 2018 setzt sich die Tochter ans Krankenbett. „Ich fing an, es hinzunehmen. Viel Arbeit steckte darin, viel Hingabe.“ Eine berührende Elegie, ein genauer Erfahrungsbericht, voll Erinnerungen auch an Ungarn und die Zeit, in der die Familie das Land verließ.