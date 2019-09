Lesung Tamina Kallert "Mit kleinem Gepäck"

Mit kleinem Gepäck

"Schon die Band Silbermond hat gesungen „Eines Tages fällt dir auf, dass du 99 Prozent nicht brauchst, Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg. Denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck“. In dem Buch „mit kleinem Gepäck“ von Tamina Kallert geht es darum Ballast abzuwerfen und durch das Reisen eine andere Sicht auf das Leben zu finden. Die Leserinnen und Leser erfahren Skurriles und Persönliches, manchmal Trauriges, vor allem aber viel Reiselustiges – in diesem Buch erzählt Tamina Kallert von den Dingen, die in ihren Filmberichten so nicht zu sehen sind. Für ihre Sendung „Wunderschön“ hat die erfolgreiche Reisejournalistin über 70 Länder und Regionen bereist. Sie wandert, fährt Rad, Auto, Zug, klettert auf Vulkane, reitet auf Kamelen, sie besucht abgelegene Dörfer, einsame Inseln und pulsierende Städte. Reisen ist ihre Leidenschaft, und sie liebt es, in Welten einzutauchen, die sie noch nicht kennt."