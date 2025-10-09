Lesung Teilen Bilderbuchkino „Naya“

Eine Bilderbuchkino-Geschichte für Kinder ab 5 Jahren.

Vorgelesen wird das Bilderbuch „Naya“ von Lindiwe Suttle Müller-Westernhagen & Sawyer Cloud: Komplimente für ihre Lockenmähne ist Naya gewohnt, doch eines Tages ruft ein Kind im Kindergarten etwas Gemeines: Monsterhaar-Naya. Doch mit Ella, der Neuen im Kindergarten, gewinnt Naya nicht nur eine Freundin, sondern auch Selbstbewusstsein... Eine Geschichte, die bestärkt und Toleranz fördert für Kinder ab 5 Jahren.

Während des Vorlesens wird das Bilderbuch Seite für Seite groß an die Wand projiziert und die Bilder können intensiv betrachtet werden. So werden die Kinder aktiv ins Bilderbuchgeschehen einbezogen.