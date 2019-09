Lesung mit Thomas Gsella

× Erweitern Verlag Antje Kunstmann Thomas Gsella

"Schöne Texte gegen alles" bringt Thomas Gsella, der Hausdichter des sterns, zu uns nach Weinsberg mit. Er schreibt komische und satirische Lyrik und Prosa für Bücher und Zeitungen. In seinem neusten Werk "Personenkontrolle" widmet er sich den Leuten von heute. Denn die fallen auf, wenn auch nicht immer angenehm. Leute mit öffentlichen Aufgaben und öffentlicher Wirksamkeit. Doch darf dieser Mensch Aufsichtsratsvorsitzender sein? Schlagerqueen? Gesundheitsminister? In Nalans Eventkeller (Hauptstraße 25 in Weinsberg) erfahren wir mehr darüber und vieles andere auch. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten für 12 Euro erhalten Sie in der Buchhandlung Back in Weinsberg und Willsbach.