Der Literaturbeirat veranstaltet seit 2010 jedes Jahr zum Gedenken an den Tag der Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 eine Lesung. Diese Jahr konnte der SPIEGEL-Bestseller Autor Tim Pröse für eine Lesung gewonnen werden. Er wird sein Werk „Jahrhundertzeugen. Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler. 18 Begegnungen" vorstellen.

Tim Pröse traf sich für dieses Buch mit dem Judenretter Berthold Beitz, den letzten beiden Hitler-Attentätern, der Witwe des legendären Oskar Schindler und mit dem letzten Überlebenden seiner berühmten Liste. Er begegnete auch den letzten Verwandten von Graf Stauffenberg, Anne Frank und den Geschwistern Scholl.

Denn ob Widerstandskämpfer oder Holocaust-Überlebende – die Lebenswege dieser besonderen Menschen beeindrucken gerade in unserer so unruhigen heutigen Zeit. Er erzählt in 18 eindrucksvollen Porträts von ihrem Leben und ihrer Botschaft: ein Plädoyer der Unangepassten für mehr Toleranz und gegen das Vergessen!

Denn sich gegen Hitler zu stellen, seine Schreckensherrschaft zu überleben und trotzdem nicht mit dem Schicksal zu hadern, sondern immer wieder aufzustehen, dem Leben positiv und mit einem großen Ja zu begegnen, macht Mut für den Umgang mit Terror und Krieg, Flucht und Vertreibung – Themen, die heute wieder von bedrückender Aktualität sind.

SPIEGEL-Bestseller-Autor Tim Pröse, geb. 1970 in Essen, lebt als Buchautor und freier Journalist in München. Seine Werke schaffen es mühelos in die SPIEGEL-Bestsellerliste. So erreichte das Buch „Jan Fedder – Unsterblich” (2020) aus dem Stand heraus Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste.