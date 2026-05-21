Lesung: Ulrich Raulff - Wie es Euch gefällt

Eine Lesung zu Kunst, Geschmack und Ästhetik im Landesmuseum Württemberg

Jeder weiß, dass es ihn gibt. Jeder meint, ihn zu besitzen. Dabei hat ihn nie jemand gesehen: den Geschmack, unseren Sinn für das Schöne, Glücksantenne und Tastsinn unserer Sehnsucht. Ulrich Raulff, Bestseller-Autor und ehemaliger Leiter des Deutschen Literaturarchivs Marbach, erkundet in seinem aktuellen Buch diese Kompetenz für das Schöne und entführt die Leser auf einen materialistischen Jahrmarkt der Eitelkeiten, einen Parcours der Likes von Meissen bis Mac und von Diderots Hausrock bis Victoria’s Secret. Am Montag, 8.6.2026, 18.30 Uhr liest Ulrich Raulff im Landesmuseum Württemberg aus seinem Buch „Wie es Euch gefällt“ und diskutiert anschließend über die Frage, was Geschmack und Ästhetik früher und heute kennzeichnet(e).

Ulrich Raulff war von 2004 bis 2018 Direktor des Deutschen Literaturarchivs in Marbach und von 2018 bis 2025 Präsident des Instituts für Auslandsbeziehungen. 2010 erhielt er für sein Buch „Kreis ohne Meister“ über das Nachleben Stefan Georges den Leipziger Buchpreis in der Kategorie Sachbuch/Essayistik. 2025 erschien von ihm bei C.H.Beck „Wie es Euch gefällt. Eine Geschichte des Geschmacks“.