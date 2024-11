Lesung und Diskussion:

Opa, du hast es doch gewusst!

Antworten und Einsichten zum Klimawandel von Achim Bubenzer

Die seit über 30 Jahren erforschte und sauber dokumentierte Beweislage ist erdrückend: Klimawandel und Erderhitzung sind menschengemacht, vor allem durch die massive Nutzung fossiler Brennstoffe.

Also haben es heutige Eltern und Großeltern in der Hand, die politischen Weichen entschlossen in Richtung Klimawende zu stellen – für ihre Kinder und Enkel. Dazu will der Autor und Großvater Achim Bubenzer motivieren und gibt mit seinem breiten Erfahrungshintergrund aus Physik, Technologie, Energiewirtschaft, Unternehmertum, internationalem Management, Lehre und Politik einen Einstieg in das Thema Klimawandel – unterhaltsam gewürzt mit persönlichen Anekdoten, selbstkritisch und humorvoll. Er macht Vorschläge für individuelles Handeln und zeigt, wie Gespräche über den Klimawandel gelingen können. Er erklärt, wie die Energiewende in Deutschland mit existierenden Technologien möglich ist und geht dabei auch auf innovative Technologien und die Forderung nach einem Ausbau der Atomenergie ein.

Der Physiker Achim Bubenzer war nach Stationen in den USA, an Max-Planck- und Fraunhofer- Instituten am Aufbau einer Pilotfertigungsanlage für Solarmodule beteiligt und dann Professor und Rektor an der Hochschule Ulm.