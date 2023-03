Lesung und Gespräch für Männer jeden Alters "Wege in die Nacht"

Unterwegs, bei Nacht, auf den Spuren der Jünger, an Stationen in der Stadt.

Ein Angebot für Männer, die sich und ihre Erfahrungen mitnehmen auf den Weg in dieser Nacht, orientiert anden Jüngern Jesu und an der Dramatik dieser Nacht: von der Angst, dem Zweifel und der Einsamkeit in Getsemani, über die gewaltsame Gefangennahme bis zur Frage der Dienerin des Hohenpriesters an Petrus am Feuer „Bist du nicht auch einer von seinen Männern?“ Mit Impulsen, Schweigen, Gespräch und Austausch.

Beginn ist nach dem Gottesdienst um 21 Uhr auf dem Vorhof der Kirche St. Martinus in Heilbronn/Sontheim. Ende wird gegen Mitternacht wieder vor der Kirche St. Martinus in Heilbronn/Sontheim sein.

Herzliche Einladung, zuvor schon an der Gründonnerstagsliturgie um 19:30 Uhr teilzunehmen.

Verantwortlich: Jürgen Häffner, Bildungsreferent keb HN.